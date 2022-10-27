Пенза, 27 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В бюджете Пензенской области намерены увеличить объем средств на поддержку инвестиционной активности. Об этом зашла речь в ходе обсуждения социально-экономического развития региона на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов, сообщает 27 октября пресс-служба правительства Пензенской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что регион имеет необходимые внутренние ресурсы для достижения необходимого результата.

«Инвесторов нужно максимально поддерживать. В проекте бюджета 2023 года необходимо направить высвобождающиеся средства на инвестиционную составляющую. Порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей нужно предусмотреть на поддержку инвестиционной активности, прежде всего — это вклад в инфраструктуру. Нам очень важно не терять динамику развития, прежде всего — в сельском хозяйстве», — добавил Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, за счет всех источников финансирования в Пензенской области в первом полугодии 2022 года на развитие экономики и социальной сферы направлено 39,9 млрд руб. инвестиций.

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