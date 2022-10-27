Москва, , 15:02 — REGNUM За последние 10-20 лет в России наблюдается тенденция к сокращению расчетов граждан наличными деньгами, что связано с развитием финансовых технологий и банковской инфраструктуры, доверием к банковской системе, повышением уровня финансовой грамотности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Лариса Александрова.

Рубли rotkevichkonstantin

«Сокращение доли наличных денег в обращении при общем их росте — мировая тенденция, — отметила она. — В основном наличные деньги используются в розничном обороте, и за последние 10-20 лет в России наблюдается тенденция к сокращению расчетов граждан наличными деньгами, что связано с развитием финансовых технологий и банковской инфраструктуры, доверием к банковской системе, повышением уровня финансовой грамотности. И эта тенденция сохранится и на будущее, тем более что Банк России активно продвигает идею цифрового рубля».

Однако, как подчеркнула Александрова, в отдельные периоды ситуация может отклоняться в ту или иную сторону.

«Спрос на наличные деньги повышался с приходом пандемии, с началом СВО и новыми санкциями, с трудностями платежей через Apple Pay и Google Pay картами Visa и Mastercard, в сентябре 2022 года — с началом мобилизации, — сказала экономист. — Связано это с опасениями людей по поводу сохранности сбережений, со склонностью иметь наличные деньги в условиях повышенной экономической неопределенности. По мере стабилизации ситуации объем наличных денег в обращении постепенно сокращается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки в настоящее время предлагают много продуктов, которые стимулируют людей к использованию безналичных форм расчетов.

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