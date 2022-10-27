Москва, 27 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Будут ли в РФ увеличиваться заработные платы, в первую очередь зависит от того, начнет ли расти экономика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что среднемесячная зарплата в России в течение года вырастет на 11,5%.

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«Повышение зарплаты — это прекрасно, остаётся только один вопрос — за счёт чего? — поинтересовался Пальченко. — Росстат говорит о спаде и промпроизводства, и ВВП по итогам 2022 года. Будет ли в следующем рост экономики? Есть разные мнения на этот счёт. Если не будет, то всё равно «принудительно» зарплаты повысит госсектор. Так как он значителен, то это станет фактором, стимулирующим инфляцию, на который Банк России по обыкновению отреагирует повышением ставки, что тоже негативно отразится на росте экономики. Крупный бизнес, завязанный на государство, возможно, также сделает «принудительное» повышение заработной платы. Малый и средний бизнес точно этого делать не станут, но хотя бы не снизят. Если же рост экономики в 2023 году всё же будет, то поднять зарплаты примется, и МСП никуда не денется – на рынке труда и так дефицит кадров, а государство с крупным бизнесом всегда готовы платить больше».

Как подытожил Пальченко, таким образом, всё упирается в рост экономики — будет он или нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин сослался на прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%.