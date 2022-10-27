Ахваз, Иран, 27 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В результате прогремевшего на заводе в иранском городе Ахваз взрыва четыре человека погибли и один пострадал. Об этом 27 октября сообщает агентство IRNA со ссылкой на руководителя Муниципальной организации пожарной охраны и безопасности города.

Glava.rk.gov.ru Взрыв

«Четыре человека погибли на месте аварии, один человек отправлен в больницу… в Ахвазе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент причина произошедшего неизвестна, и добавляется, что по этому факту будет проведено расследование.

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