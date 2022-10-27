Москва, , 14:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий публикует РИА Новости.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

По словам Пескова, мероприятие состоится в пятницу, 28 октября.

Ранее телеграм-канал организации сообщил о планах провести внеочередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 октября 2022 года. В ходе встречи панируется обсудить результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября.