Москва, 27 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий публикует РИА Новости.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

По словам Пескова, мероприятие состоится в пятницу, 28 октября.

Ранее телеграм-канал организации сообщил о планах провести внеочередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 октября 2022 года. В ходе встречи панируется обсудить результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября.