Петрозаводск, 27 октября 2022, 15:12 — REGNUM Финансовую помощь семьям мобилизованных жителей Карелии начнут перечислять с 28 октября, сообщили 27 октября в пресс-службе администрации республики.
Единовременную выплату, которая составит 50 тыс. рублей, получат дети, а также беременные жёны мобилизованных.
«Для начисления нужно обратиться с заявлением в центр соцзащиты по месту жительства», — уточнили в пресс-службе.
По данным минсоцзащиты республики, на сегодняшний день поступило уже 377 таких заявлений.
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