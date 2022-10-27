Петрозаводск, 27 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Финансовую помощь семьям мобилизованных жителей Карелии начнут перечислять с 28 октября, сообщили 27 октября в пресс-службе администрации республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Единовременную выплату, которая составит 50 тыс. рублей, получат дети, а также беременные жёны мобилизованных.

«Для начисления нужно обратиться с заявлением в центр соцзащиты по месту жительства», — уточнили в пресс-службе.

По данным минсоцзащиты республики, на сегодняшний день поступило уже 377 таких заявлений.