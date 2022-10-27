Москва, 27 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Европа продолжает уничтожать свою независимость и видимо не желает выходить из сложившегося энергетического кризиса. Есть один способ исправить ситуацию — снятие всех санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

ПАО «Газпром» «Северный поток - 2»

«Буквально сегодня власти Германии заявили, что после подрывов «Северных потоков», использовать единственную уцелевшую нитку «Северного потока — 2» технически невозможно. Также не забыли упомянуть, что данный газопровод не имеет сертификации необходимой для запуска.

Политически мотивированные заявления не соответствуют действительности. Еще в начале октября президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Александр Новак сообщали, что Россия готова начать поставки газа по оставшейся ветке в кротчайшие сроки. По этому направлению можно закачивать 27,5 млрд кубометров в год.

Текущее заявление Германии не меняет уже сложившуюся ситуацию на рынке газа. Европейские страны уже несут колоссальные потери. Отказ от российского газа и санкции, введенные после начала СВО, сократили поставки из России с 40% до 7,5% и в скором времени могут упасть до нуля.

Это вызвало энергетический кризис во всей Европе, цены на газ приближались к $4000 за тысячу кубометров, разогнав инфляцию до 10% в блоке. Многие предприятия сокращают производство или переносят его в другие страны, в частности в США.

Сейчас основной источник газа для ЕС — это поставки СПГ из США, плюс транзит российского газа через территорию б. УССР и по «Турецкому потоку». После выхода из строя трех ниток «Северных потоков» европейская энергетическая безопасность находится под вопросом. В случае проблем с поставками СПГ включить «потоки» уже не получится, а действующие маршруту уже работают на пределе.

Единственным надежным маршрутом дешевого российского газа остается «Турецкий поток». Именно поэтому Путин предложил сделать газовый хаб в Турции. Быстрее и дешевле построить новые трубопроводы, чем ремонтировать СП.

Экономика Германии и ЕС в целом находится на грани самой масштабной рецессии, а правительства большинства стран блока продолжают загонять регион в гораздо худшее положение. Зато США прекрасно зарабатывают и продолжают выкачивать деньги из Европы благодаря сложившейся ситуации.

Зависимость от американского СПГ крайне ненадежна. Потоки этого газа могут легко развернуться в другие страны, которые предложат больше денег. Да и в самой Европе не хватает инфраструктуры для разгрузки танкеров и транспортировки газа по странам.

Получается единственный выход для ЕС — это отказаться от марионеточного поведения и жить самостоятельно, сняв санкции с РФ и возобновив ранее сложившиеся отношения с Газпромом. Тогда будет и дешевый газ, и уверенность в надежности поставщика», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению правительства ФРГ, после взрывов использование второй нитки трубопровода «Северный поток — 2» («СП — 2») невозможно по техническим причинам.

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