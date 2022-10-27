Джакарта, , 14:58 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди осудила нападение военной хунты Мьянмы во время музыкального концерта в штате Качин, сообщает CNN Indonesia.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

«Нападение, совершенное военной хунтой Мьянмы во время музыкального концерта в Качине, необходимо осудить», — заявила Ретно Марсуди на пресс-конференции в здании министерства иностранных дел Индонезии в Джакарте.

Индонезия выразила свои соболезнования и сочувствие жертвам и семьям в Мьянме. Ретно Марсуди пояснила, что насилие в Мьянме должно быть прекращено как можно скорее.

Критика прозвучала вскоре после того, как министры иностранных дел стран АСЕАН провели в Джакарте встречу для обсуждения положения Мьянмы. В ходе встречи министры дали рекомендации, которые будут согласованы на саммите АСЕАН в Камбодже в ноябре.

Кроме того, министры иностранных дел стран АСЕАН также выразили свою обеспокоенность по поводу насилия, которое продолжает происходить в Мьянме.

Военная хунта нанесла авиаудар по концерту в регионе Качин. Нападение произошло, когда Организация независимости Качина праздновала свой день независимости концертом. По меньшей мере 80 человек были убиты и десятки ранены. Большинство из них — гражданские лица.

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