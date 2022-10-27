Протестующим в Молдавии будет грозить тюремное заключение
Кишинёв, 27 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в ходе заседания 27 октября заявил, что нужно принять новый закон, ужесточающий ответственность протестующих за нарушения.
«Нужно очень внимательно изучить законодательство. Никому не позволим дестабилизировать ситуацию», — сказал Гросу главе комиссии по нацбезопасности Лилиану Карпу.
Карп ответил, что законопроект об ужесточении наказания виновных в беспорядках уже готов. Также планируется ужесточит ответственность за финансирование протестов.
«Будут внесены поправки в уголовный кодекс. Чтобы те, кто нарушает порядок, получали наказание в виде года тюрьмы», — пообещал Карп.
Стоит отметить, что партия «Шор» ежедневно проводит протестные акции в Кишинёве с 18 сентября. С 16 октября правоохранители стали этому препятствовать: блокировать проходы к местам проведения акций, задерживать тех, кого посчитали «подозрительными» и т.п. 20 октября были задержаны 24 региональных руководителя партии. В Антикоррупционной прокуратуре заявили, что они раздавали деньги протестующим.