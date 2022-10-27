Кишинёв, 27 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в ходе заседания 27 октября заявил, что нужно принять новый закон, ужесточающий ответственность протестующих за нарушения.

partidulsor. md Палаточный городок партии Шор возле генпрокуратуры Молдавии

«Нужно очень внимательно изучить законодательство. Никому не позволим дестабилизировать ситуацию», — сказал Гросу главе комиссии по нацбезопасности Лилиану Карпу.

Карп ответил, что законопроект об ужесточении наказания виновных в беспорядках уже готов. Также планируется ужесточит ответственность за финансирование протестов.

«Будут внесены поправки в уголовный кодекс. Чтобы те, кто нарушает порядок, получали наказание в виде года тюрьмы», — пообещал Карп.

Стоит отметить, что партия «Шор» ежедневно проводит протестные акции в Кишинёве с 18 сентября. С 16 октября правоохранители стали этому препятствовать: блокировать проходы к местам проведения акций, задерживать тех, кого посчитали «подозрительными» и т.п. 20 октября были задержаны 24 региональных руководителя партии. В Антикоррупционной прокуратуре заявили, что они раздавали деньги протестующим.