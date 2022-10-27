ГД приняла закон о статусе соцпредприятия для предпринимателей-инвалидов
Москва, 27 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который совершенствует условия получения статуса социального предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.
Полина Волхова ИА REGNUM
Госдума
Поправки внесены в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно документу, предприниматели с инвалидностью без наемных работников и трудоустроившие как минимум одного работника смогут получить статус социального предприятия и пользоваться мерами господдержки.