Москва, 27 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который совершенствует условия получения статуса социального предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Поправки внесены в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно документу, предприниматели с инвалидностью без наемных работников и трудоустроившие как минимум одного работника смогут получить статус социального предприятия и пользоваться мерами господдержки.