Херсон, , 14:55 — REGNUM Около половины жителей остались в Херсоне и в соседних населённых пунктах после начала процесса перемещения населения. Об этом заявил 27 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Сальдо, комментируя ситуацию в эфире телеканала «Россия 24», сообщил, что процесс перемещения продолжается, в регионе остаются многие жители.

«Агломерация насчитывала более 320 тысяч человек, это Херсон и населенные пункты на правобережье, поэтому людей в городе и близлежащих населенных пунктов на этот момент по нашим подсчетам остается 150-170 тысяч», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 октября, Владимир Сальдо сообщил, что переместить из Херсона и правобережных районов Херсонской области на безопасные территории удалось около 70 тысяч человек. Из мужчин, которые решили не выезжать с правого берега, формируют отряды территориальной обороны.