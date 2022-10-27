Сеул, , 14:53 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать ухудшение торговых условий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в сентябре индекс условий торговли Южной Кореи составил 82,47 пункта, что на 9,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что показатель продолжает падать на протяжении 18-ти месяцев подряд.

Индекс условий торговли демонстрирует отношение импортных цен к экспортным. Показатель ниже 100 пунктов означает, что страна закупает товары за рубежом по более высоким ценам, чем продаёт сама, — и находится в неблагоприятных условиях торговли.

В сентябре экспортные цены сократились на 0,9% в годовом исчислении, однако цены на импорт, напротив, выросли на 10%.