Москва, 27 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Страны Запада объединяют только русофобия и страх перед введением любых мер. Об этом 27 октября завила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала разницу в позициях по ряду актуальных вопросов, в частности, самостоятельности Киева в решении различных вопросов. По словам Захаровой, общая позиция у Запада формируется лишь в двух взаимосвязанных вопросах.

«Они консолидированы только двумя вещами, но взаимосвязанными: русофобией, которая им навязывается, и страхом перед введением против них любых мер», — сказала она.

В остальном, по мнению представителя МИД, общих взглядов на те или иные вопросы на Западе нет.