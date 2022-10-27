Бишкек, , 14:50 — REGNUM Доходы республиканского бюджета Киргизии в 2023 году прогнозируются на уровне 322 млрд 766 млн сомов (241 млрд рублей), а расходы превысят 344 млн 29 млн сомов (около 256,9 млрд рублей). Об этом сообщает Министерство финансов.

Флаг Киргизии

Таким образом, дефицит казны в следующем году достигнет 21 млрд 263 млн сомов (около 15,9 млрд рублей) или 2,3% к ВВП страны.

Аналитики Минфина предполагают, что в 2024 и 2025 годах республиканский бюджет Киргизии будет профицитным.

При этом в 2024 году доходы казны превысят расходы на 13 млрд 404 млн сомов (10 млрд рублей) или на 1,3% ВВП, а в 2025 году — почти на 23 млрд 516 млн сомов (более 17,5 млрд рублей) или на 2,1% ВВП.