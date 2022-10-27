Москва, , 14:50 — REGNUM Программа льготной ипотеки для IT-специалистов не окажет принципиального влияния на рынок недвижимости, так как доля таких заемщиков не так велика, примерно 1-2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

«Программа льготной ипотеки, прежде всего, направлена на улучшение жилищных условий IT-специалистов и удержание их в России. По оценке властей, новая программа позволит улучшить жилищные условия около 10 тысяч специалистов.

Также это поддержка российской отрасли информационных технологий и IT-компаний. На субсидирование льготной ипотеки правительством РФ было выделено 1,5 млрд рублей из резервного фонда.

Программы, которые создаются для поддержки профессионалов и специалистов, очень важны для экономики России.

IT-специалисты — это конкретный кластер экономически и технологически активного населения. Льготный ипотечный продукт позволит не только помочь специалистам, но и сформировать развитие IT-отрасли в целом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва стала лидером среди регионов России по выдаче льготной ипотеки IT-специалистам. Так, за май–сентябрь выдано 1129 кредитов на сумму 14,3 млрд рублей.

Читайте также: Москва лидирует по выдаче льготной ипотеки IT-специалистам