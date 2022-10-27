Луганск, 27 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов. Об этом 27 октября говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы региона.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Постановляю: усилить охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни людей и окружающей среды», — говорится в документе.

Отмечается, что обеспечение безопасности возложено на территориальные органы МВД России и Федеральной службы безопасности по ЛНР. Указ вступил в силу 27 октября.