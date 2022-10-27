Бишкек, , 14:48 — REGNUM Министерство обороны намеревается возродить военные кафедры в высших учебных заведениях Киргизии. Об этом заявил начальник генерального штаба Эрлис Тердикбаев на заседании республиканского парламента.

Военная кафедра Mil.ru

По его словам, это необходимо для увеличения численности подготовленных офицеров запаса.

Также глава генштаба рассказал о планах военного ведомства ввести уроки допризывной подготовки молодежи во всех школах страны.

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Тердикбаев отметил, что сейчас предмет ДПМ есть только в некоторых общеобразовательных учреждениях Киргизии.

«Мы получили поручение от правительства. Сейчас совместно с Министерством образования прорабатываем вопрос открытия дополнительных штатных единиц для ведения уроков допризывной подготовки в школах», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году власти Киргизии ликвидировали все военные кафедры при высших учебных заведениях страны. Исключением стал военный факультет Киргизской государственной медицинской академии, который правительство решило сохранить.

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