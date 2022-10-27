Нижний Новгород, , 14:46 — REGNUM На закупку новогодних подарков для детей, обучающихся в детских садах и школах Нижнего Новгорода, потратят 61,2 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Новогодний подарок Tyca

Заказчиком выступает городской департамент образования.

Отмечается, что подрядчик должен будет поставить 136 166 кондитерских наборов для образовательных учреждений столицы Приволжья. Стоимость каждого новогоднего подарка, в состав которых обязательно должны входить шоколад, мармелад, зефир и разные конфеты, составит около 450 рублей.