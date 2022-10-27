Пекин, 27 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Партнёрство AUKUS усугубляет региональную гонку вооружений, в связи с чем Китай призывает США, Великобританию и Австралию выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. Об этом 27 октября на брифинге заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Он напомнил, что Китай много раз и по различным каналам заявлял о том, что выступает решительно против рисков, связанных с AUKUS.

«Трёхстороннее партнерство в области безопасности и сотрудничество в сфере атомных подводных лодок между США, Великобританией и Австралией создают серьёзные риски распространения ядерного оружия, усугубляют региональную гонку вооружений, подрывают региональный мир и стабильность, а также ставят под угрозу мир и безопасность во всем мире», — сказал Тань Кэфэй.

Китайская сторона, подчеркнул он, призывает эти три страны отказаться от менталитета холодной войны и идей «игры с нулевой суммой», добросовестно выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, отменить соответствующие ошибочные решения и совершать действия в пользу регионального мира и стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании трёхстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS США, Великобритании и Австралия объявили 15 сентября 2021 года.

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