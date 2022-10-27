Москва, , 14:45 — REGNUM Россия призывает страны Запада убедить киевский режим отказаться от «опаснейшей авантюры» с ядерным шантажом, так как это может привести к необратимым последствиям. Об этом 27 октября заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы призываем Запад повлиять на своих [киевских] подопечных, отказаться от этой опаснейшей авантюры, и не только этой, но и всех тех шагов, мероприятий и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом. Потому что всё это ведёт к необратимым последствиям и возможной массовой гибели ни в чём неповинных мирных граждан», — сказала она.

Также российский дипломат напомнила, что ранее режим Киева обстреливал Запорожскую АЭС, что, с его точки зрения, должно был запустить цепочку мер, мероприятий и шагов западных стран, подвигающих мир на грань ядерной катастрофы.

«Нужен повод для того, чтобы убедить, и Зеленский его придумал: сначала ЗАЭС, теперь «грязная бомба». И он об этом проговорился», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что лидеру киевского режима В. Зеленскому очень хочется запустить ядерное противостояние в мире.