Мурманск, , 14:56 — REGNUM В Мурманске введён в эксплуатацию центр обработки данных. Перенос мощностей в единое пространство поможет централизовать и оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры, а также повысит надежность её работы. Новый дата-центр — первый инфраструктурный объект «Ростелекома», построенный в Арктической зоне России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«В условиях активной цифровизации неуклонно увеличивается объём используемых данных, требования к скорости и качеству их обработки также растут. И здесь важное значение приобретает географическая близость информации к конечному пользователю, которую и обеспечивает новый центр обработки данных», — отметил глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» Александр Логинов.

Пользователями арктического центра обработки данных станут как власти Мурманской области, так и представители бизнеса. В нём можно взять в аренду стойки или места для размещения собственного оборудования, пользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, облачными услугами и актуальными цифровыми сервисами. Первыми в новом дата-центре заработали серверы, на которые поступают данные с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«Появившаяся инфраструктура создает прочный базис для высоких темпов цифрового развития Мурманской области. Уверен, что появление ЦОД в Кольском Заполярье станет одним из важных драйверов развития всей арктической зоны страны. Потребность в надежном хранении и удобном доступе к массивам информации есть и у коммерческих, и у государственных структур», — сказал глава Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство компании ПАО «Ростелеком» и правительство Мурманской области заключили соглашение о строительстве в регионе центра обработки данных.

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