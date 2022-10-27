Великий Новгород, 27 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Новгородской области будут получать положенные от региона 100 тыс. рублей в виде единовременных выплат без подачи заявления, сообщил 27 октября глава региона Андрей Никитин, уточнив, что соответствующий законопроект приняли областные парламентарии.

novreg.ru Глава Новгородской области Андрей Никитин

По словам губернатора, профильное областное министерство будет направлять выплаты, основываясь на данных военкомата. Никитин указал, что задержки в выплатах — недопустимы.

«С военкоматом мы заключили соглашение и предусмотрели все форматы передачи данных», — заверила в свою очередь министр труда и социальной защиты Новгородской области Светлана Семенова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Новгородской области выделили из регионального более 200 млн рублей на дополнительную поддержку семей мобилизованных.