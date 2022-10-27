Москва, , 14:45 — REGNUM Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам РФ взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в этой стране антироссийской шпиономании. Об этом 27 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы рекомендуем российским гражданам, у которых имеется намерение посетить Норвегию, тщательно взвешивать риски при планировании поездок и быть готовым к особому интересу к себе со стороны норвежских спецслужб, правоохранительных органов. И во избежание инцидентов не ввозить туда профессиональную фото- и видеотехнику», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Норвегии задержала еще одного гражданина России по подозрениям в управлении беспилотным летательным аппаратам.

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