Москва, 27 октября 2022, 14:45 — REGNUM Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам РФ взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в этой стране антироссийской шпиономании. Об этом 27 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Норвегии задержала еще одного гражданина России по подозрениям в управлении беспилотным летательным аппаратам.
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