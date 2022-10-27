Ярославль, , 14:51 — REGNUM Шесть ярославских предприятий агро-промышленного комплекса получат господдержку на сумму свыше 420 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Животноводческий комплекс Правительство Ярославской области

«По результатам отбора шесть предприятий агропромышленного комплекса Ярославской области получат поддержку из федерального бюджета в общем объёме более 426 миллионов рублей. Сектор АПК является одним из трёх локомотивов развития экономики региона наряду с промышленностью и туризмом, и мы много внимания уделяем поддержке и развитию предприятий аграрной отрасли. В октябре на выставке «Золотая осень» заключили инвестсоглашения на 9,1 миллиарда рублей», — сообщил Михаил Евраев.

Правительство области назвало сельхозпредприятия, которые получат господдержку. Больше всего выделят ООО «Красный маяк» — 384,8 миллионов рублей. 20 миллионов — АО «Ярославский бройлер». 8,3 миллиона выделят компании «Агромир», а ООО «Ярославский картофель» будет направлено 49,1 миллионов рублей. Ещё одним получателем субсидий станет ООО «Агрофирма «Авангард» — ей выделят 2 миллиона рублей. Также 3,4 миллиона рублей получит глава крестьянско-фермерского хозяйства Василий Пятериков.

Получение мер поддержки — результат совместной работы правительства региона с федеральными структурами по развитию агропромышленного комплекса Ярославской области. Как уточняют в областном правительстве, средства можно будет использовать для дальнейшего развития бизнеса.