Шесть ярославских предприятий АПК получат господдержку — губернатор
Ярославль, 27 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Шесть ярославских предприятий агро-промышленного комплекса получат господдержку на сумму свыше 420 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Правительство области назвало сельхозпредприятия, которые получат господдержку. Больше всего выделят ООО «Красный маяк» — 384,8 миллионов рублей. 20 миллионов — АО «Ярославский бройлер». 8,3 миллиона выделят компании «Агромир», а ООО «Ярославский картофель» будет направлено 9,8 миллиона рублей. Ещё одним получателем субсидий станет ООО «Агрофирма «Авангард» — ей выделят 2 миллиона рублей. Также 3,4 миллиона рублей получит глава крестьянско-фермерского хозяйства Василий Пятериков.
Получение мер поддержки — результат совместной работы правительства региона с федеральными структурами по развитию агропромышленного комплекса Ярославской области. Как уточняют в областном правительстве, средства можно будет использовать для дальнейшего развития бизнеса.