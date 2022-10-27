Уфа, , 14:52 — REGNUM Более 70 млн рублей было направлено в Башкирии на оснащение районных больниц многофункциональными комплексами отечественного производства. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

Больница Yarregion.ru

Сообщается, что в Зилаирской, Благовещенской, Кушнаренковской, Бижбулякской, Буздякской, Аскинской, Верхнеяркеевской, Дюртюлинской, Исянгуловской, Калтасинской, Караидельской, Кармаскалинской, Кигинской, Верхне-Татышлинской, Красноусольской, Мраковской, Балтачевской, Нуримановской больницах были установлены многофункциональные комплексы «МАИА — 01» отечественного производства, которые позволяют анестезиологам вводить наркоз, подключать пациентов к искусственной вентиляции лёгких, отслеживать респираторные показатели, получать точную информацию о ходе анестезии.

Отмечается, что новая техника была закуплена в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели из средство федерального бюджета было направлено 61,4 млн рублей, Башкирия выделила ещё 11,7 млн рублей.