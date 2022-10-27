София, 27 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Прокуратура Болгарии приступила к проверке контракта на поставку в Сербию крупной партии болгарского угля. Об этом 27 октября сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По предварительным данным, соглашение, предусматривающее отправку в Белград 1 млн 750 тыс. тонн соответствующего твердотопливного материала из шахт в Старозагорской области на юго-востоке Болгарии, было подписано с нарушением болгарского законодательства.

«Уголь продавался по ценам болгарской биржи вместо того, чтобы отправлять его в сопредельную страну по общеевропейской стоимости», — говорится в документе прокуратуры.

По словам правоохранителей, таким образом болгарскому государству был нанесен «существенный материальный ущерб».

Предполагается, что в ближайшее время условия контракта будут пересмотрены.

Напомним, на сегодняшний день Болгария является одним из крупнейших поставщиков угля для Сербии.