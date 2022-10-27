Нижний Новгород, 27 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Нижегородские власти планируют потратить 9,5 млрд рублей на постройку ледовой арены в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в проекте бюджета Нижегородской области на ближайшие три года, передают региональные СМИ.

Patineuse 94 Ледовая арена

В 2023 году на эти цели обещают выделить 4,29 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей предоставит федеральная казна. В 2024 году — 2,76 млрд рублей, а в 2025 году — 2,5 млрд рублей.

Новый спортивный объект будут строить на Стрелке в историческом центре столицы Приволжья.

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