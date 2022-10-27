Джакарта, , 14:41 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие во встрече глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает CNN Indonesia.

Флаги стран АСЕАН Gunawan Kartapranata

«Недавно министры стран АСЕАН завершили проведение встречи в здании АСЕАН в Джакарте, чтобы обсудить ситуацию в Мьянме, особенно соглашение из пяти пунктов», — заявила Ретно Марсуди во время пресс-конференции.

В ходе встречи Индонезия выразила обеспокоенность в связи с ростом насилия в Мьянме, которое привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Индонезия также работает над укреплением консенсуса АСЕАН по Мьянме из пяти пунктов, согласованного в апреле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, девять министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проведут экстренное совещание в Джакарте, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в Мьянме.

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