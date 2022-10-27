Бишкек, 27 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подверг критике информацию, которую представил директор Центра климатического финансирования Дастан Абдылдаев на заседании координационного совета по вопросам изменения климата.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

По словам высокопоставленного чиновника, за четыре года своей деятельности центр показал плохие результаты — работу лишь над двумя проектами.

«Это критически мало. Столько идей можно реализовать: по смогу, выхлопным газам, посадке деревьев, развитию возобновляемых источников энергии. Вам лишь остаётся все свести и направить на рассмотрение в Зелёный климатический фонд. Я крайне неудовлетворен проделанной работой», — подчеркнул он.

Глава правительства поручил министру природных ресурсов рассмотреть вопрос о несоответствии занимаемым должностям сотрудников Центра климатического финансирования.

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