Казань, 27 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Татарии в ближайшие дни пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом 27 октября сообщили в региональном управлении Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

В пятницу, 28 октября, под влиянием повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, а в субботу, 29 октября, из-за близости атмосферного фронта северного циклона в Татарии возможны небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температуры воздуха по ночам составят — 4…+1 °С, днем ожидается 0…+5 °С.

В воскресенье, 30 октября, погода в республике значительно ухудшится. При прохождении активных атмосферных фронтов прогнозируются осадки в основном в виде дождя, юго-западный ветер порывами 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью опустится до — 2…+3 °С, днем — не выше +7 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае в ночь на 28 октября температура снизится до — 2 °C, местами по западу до — 7 °C. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, снега, местами гололедные явления, появление временного снежного покрова, на дорогах — гололедица.

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