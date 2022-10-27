Вена, , 14:39 — REGNUM Австрия рассчитывает на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из ОАЭ в 2023 году, что поможет избавиться от зависимости от поставок из России. Об этом 27 октября заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе визита в Абу-Даби.

Карл Нехаммер President Of Ukraine

«Газохранилища в должной мере заполнены для этой зимы, нужно готовиться к следующей. Одна из задач этой поездки — обеспечить поставки СПГ к следующей зиме», — сказал Нехаммер.

По его словам, главным вопросом станет обеспечение поставок газа в Австрию без привязки к России.

Он добавил, что Австрия в среднесрочной перспективе стремится отказаться от ископаемых источников энергии и перейти на «зелёную» энергетику.