Бишкек, , 14:39 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал постановление о переводе земель сельхозназначения, расположенных в Ошской области, в категорию «земли населённых пунктов».

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Под застройку индивидуальными жилыми домами власти отдают 133,8 гектара богарной пашни в трёх сёлах — Жаны-Арык, Таш-Арык и Ак-Терек.

Такое решение в правительстве объясняют необходимостью расширения территории населенных пунктов в Кара-Суйском районе.

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