Москва,
27 октября 2022, 14:39 — REGNUM Вышедшие данные Росстата по динамике промышленного производства за 9 месяцев и сентябрь 2022 года трудно оценить однозначно. заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
«С одной стороны, по итогам девяти месяцев 2022 года российская промышленность выросла в годовом выражении на 0,4%. Однако в сентябре, несмотря на рост по сравнению с августом на 0,5%, в годовом выражении промышленное производство упало на 3,1%, и эти темпы снижения оказались максимальными за последние два года.
При этом за девять месяцев в годовом выражении наибольшими темпами выросла добывающая промышленность (на 1,9%), очень небольшой рост показала электроэнергетика (всего 0,3%), а обрабатывающая промышленность и деятельность по водоснабжению упали год-к-году, соответственно, на 0,5% и 5,5%.
Снижение промышленного производства может быть связано с рядом фактором, прежде всего, с высокими темпами восстановительного роста промышленности в августе–сентябре 2021 года, то есть падение производства можно отчасти назвать «бумажным».
Но совсем не «бумажным» является очень существенный спад в ряде отраслей обрабатывающей промышленности по итогам девяти месяцев 2022 года в годовом выражении.
Так, самый сильный спад показало производство легковых автомобилей, рухнувшее на 66% в связи с уходом из России многих иностранных брендов, при этом на 43% упало производство других автотранспортных средств. И восстановление производства на докризисных уровнях займёт, возможно, не один год.
Падение из-за уходя ряда иностранных производителей с рынка наблюдается в ряде других отраслей промышленности, в том числе в производстве некоторых видов химической и лакокрасочной продукции, некоторых видов стройматериалов, производстве лифтов.
Ожидается, что по итогам года российское промышленное производство покажет небольшой спад, примерно на 0,5–1%, и компенсировать падение в обрабатывающих отраслях, как это бывало не раз, будет добывающая промышленность, тем более, что цены на сырьё и углеводороды способствуют сильным финансовым результатам российских добывающих компаний», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, объём промышленного производства в России в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с августом 2022 года.
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