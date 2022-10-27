Москва, 27 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Вышедшие данные Росстата по динамике промышленного производства за 9 месяцев и сентябрь 2022 года трудно оценить однозначно. заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Arrko.ru На производстве

«С одной стороны, по итогам девяти месяцев 2022 года российская промышленность выросла в годовом выражении на 0,4%. Однако в сентябре, несмотря на рост по сравнению с августом на 0,5%, в годовом выражении промышленное производство упало на 3,1%, и эти темпы снижения оказались максимальными за последние два года.

При этом за девять месяцев в годовом выражении наибольшими темпами выросла добывающая промышленность (на 1,9%), очень небольшой рост показала электроэнергетика (всего 0,3%), а обрабатывающая промышленность и деятельность по водоснабжению упали год-к-году, соответственно, на 0,5% и 5,5%.

Снижение промышленного производства может быть связано с рядом фактором, прежде всего, с высокими темпами восстановительного роста промышленности в августе–сентябре 2021 года, то есть падение производства можно отчасти назвать «бумажным».

Но совсем не «бумажным» является очень существенный спад в ряде отраслей обрабатывающей промышленности по итогам девяти месяцев 2022 года в годовом выражении.

Так, самый сильный спад показало производство легковых автомобилей, рухнувшее на 66% в связи с уходом из России многих иностранных брендов, при этом на 43% упало производство других автотранспортных средств. И восстановление производства на докризисных уровнях займёт, возможно, не один год.

Падение из-за уходя ряда иностранных производителей с рынка наблюдается в ряде других отраслей промышленности, в том числе в производстве некоторых видов химической и лакокрасочной продукции, некоторых видов стройматериалов, производстве лифтов.

Ожидается, что по итогам года российское промышленное производство покажет небольшой спад, примерно на 0,5–1%, и компенсировать падение в обрабатывающих отраслях, как это бывало не раз, будет добывающая промышленность, тем более, что цены на сырьё и углеводороды способствуют сильным финансовым результатам российских добывающих компаний», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём промышленного производства в России в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с августом 2022 года.

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