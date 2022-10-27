Хабаровск, 27 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В региональный штаб ОНФ Хабаровского края обратился отец молодого человека с суицидальными наклонностями с просьбой о помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Сын служил в 2015–2016 годах в армии, была попытка неоконченного суицида из-за конфликта с сослуживцами. Во время частичной мобилизации 26 сентября его призвали и увезли в Бикин. На учениях отказался бросать гранаты, стрелять, мотивируя, что может принести вред другим. Врач воинской части рекомендовал медико-психологическую реабилитацию и направил сына в 301 военный госпиталь. Там его не приняли, отправили в гражданскую психиатрическую поликлинику. В гражданской психиатрической больнице выдали заключение «Имелась попытка суицида в армии, похожие переживания возникли при помещении в обстановку, приближенную к армейской. Расстройство приспособительных реакций с высоким риском суицида», — рассказал мужчина активистам Народного фронта.

В настоящий момент сын находится дома. Отец переживает, что его посчитают дезертиром и просит помочь разобраться. Общественники обратились в соответствующие структуры для прояснения ситуации.