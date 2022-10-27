Шахтёрск, ДНР, , 14:39 — REGNUM В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ вспыхнул крупный пожар на нефтебазе и железнодорожной станции. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Об этом 27 октября сообщает МЧС ДНР.

Пожар Pixabay.com

Огонь вспыхнул в 12:55 (совпадает с мск) в результате обстрела Шахтёрского района. На территории нефтебазы загорелись две ёмкости с топливом объёмом 400 кв. метров и одна цистерна с топливом объёмом 2 тыс. кв. метров.

На территории железнодорожной станции горят четыре ёмкости с бензином вместимостью 60 тонн.

К месту происшествия следуют 16 пожарных автоцистерн, специализированная техника и пожарный поезд. Борьбу с огнём ведут девять пожарно-спасательных отделений.

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