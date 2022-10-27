Донецк, , 14:38 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 27 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со сторон киевских нацистов был зафиксирован в 14:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также населённый пункт Каштановое были обстреляны боевиками ВСУ.