Донецк, 27 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 27 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со сторон киевских нацистов был зафиксирован в 14:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также населённый пункт Каштановое были обстреляны боевиками ВСУ.