Бишкек, 27 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Мэрия столицы Киргизии получила 100 млн сомов (74,3 млн рублей) на выплату компенсаций транспортным предприятиям за перевозку пассажиров-льготников. Об этом заявил директор департамента транспорта Максат Нусувалиев на заседании профильной комиссии горсовета.

Jasmine Halki Бишкек

По его словам, этих денег не хватит, поскольку на эти цели в 2022 году требуется 126 млн сомов (93,6 млн рублей).

Читайте также: Минтранс Киргизии хочет разрешить управлять автобусами водителям без опыта

«Поэтому муниципалитет просит выделить дополнительные 26 млн сомов (19,3 млн рублей)», — подчеркнул чиновник.

Также представитель мэрии сообщил, что в 2019 году на компенсации проезда льготников ушло 148 млн сомов (110 млн рублей по текущему курсу), в 2020 году — 94 млн сомов (69,8 млн рублей), а в 2021 году — 166 млн сомов (123,3 млн рублей).

Читайте также: На дорогах столицы Киргизии могут появиться «VIP-маршрутки»