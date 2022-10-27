Лондон, , 14:37 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на встрече с прибывшим в Лондон министром иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Нику Попеску пообещал помощь в укреплении оборонного потенциала республики. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба МИДЕИ.

«Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии будет и впредь поддерживать нашу страну в укреплении потенциала в области внутренних дел, обороны и противодействия гибридным угрозам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также осудили проводимую Россией денацификацию на территории б. УССР. Попеску заявил о заинтересованности в развитии британско-молдавских отношений.

Напомним, власти Молдавии взяли курс на милитаризацию страны. Планируется, что обеспечение молдавской армии новым оружием будет за счёт помощи стран НАТО.

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