Бишкек, , 14:36 — REGNUM Правоохранительные органы задержали бывшего сотрудника финансовой полиции, подозреваемого в вымогательстве 3 млн сомов (2,2 млн рублей) и двух квартир в столице Киргизии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

Вымогатели Цитата из х/ф «Рэкет». Реж. Эрнест Ясан. 1992. Россия

Ранее в милицию обратилась предпринимательница, пожаловавшаяся на злоумышленника, который на протяжении пяти месяцев угрожал расправой и шантажировал её.

В итоге вымогателя арестовали, взяв с поличным при получении 100 тысяч сомов (74 тысячи рублей) и документов на две квартиры общей стоимостью $200 тысяч (около 12,3 млн рублей).

Им оказался неоднократно судимый 48-летний уроженец Баткенской области Киргизии, ранее работавший в финполиции. Против него возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет или штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч сомов (от 37 тысяч до 74 тысяч рублей).