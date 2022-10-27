Сеул, , 14:37 — REGNUM Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун встретился 27 октября с генеральным директором Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) Ричардом Хэтчеттом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, южнокорейский дипломат высоко оценил вклад CEPI в разработку вакцины от COVID-19, напомнил о намерении CEPI инвестировать до 140 млн в южнокорейскую компанию SK Bioscience, а также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Южной Кореей и коалицией.

В свою очередь, Хэтчетт выразил надежду на расширение сотрудничества с правительством Южной Кореи и южнокорейские биокомпаниями.

Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям была основана в 2017 году для сбора средств на разработку вакцин против инфекционных заболеваний. С 2020 года правительство Южной Кореи ежегодно вносит в организацию $3 млн.