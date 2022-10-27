Сеул, 27 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун встретился 27 октября с генеральным директором Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) Ричардом Хэтчеттом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, южнокорейский дипломат высоко оценил вклад CEPI в разработку вакцины от COVID-19, напомнил о намерении CEPI инвестировать до 140 млн в южнокорейскую компанию SK Bioscience, а также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Южной Кореей и коалицией.

В свою очередь, Хэтчетт выразил надежду на расширение сотрудничества с правительством Южной Кореи и южнокорейские биокомпаниями.

Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям была основана в 2017 году для сбора средств на разработку вакцин против инфекционных заболеваний. С 2020 года правительство Южной Кореи ежегодно вносит в организацию $3 млн.