Бишкек, , 14:35 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о введении запрета на ввоз, производство, сбыт и реализацию энергетических напитков на территории республики.

Энергетический напиток

Автор законопроекта считает, что злоупотребление энергетиков, содержащих кофеин и таурин, могут быть очень опасными для здоровья — негативно влиять на сердце, желудок и печень.

«В Киргизии запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним, но остаётся вопрос употребления энергетиков взрослыми гражданами. Зачастую они даже не знают, какому риску подвергают свое здоровье, употребляя такие напитки», — подчёркивает инициатор.

Если законопроект будет принят, то энергетические напитки, обнаруженные на территории Киргизии, будут подлежать изъятию и уничтожению.

Доходы, полученные от их продажи, также будут изымать и впоследствии переводить в республиканский бюджет.

Читайте также: Власти Киргизии предлагают временно снизить акциз на энергетики