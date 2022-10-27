Москва, 27 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Российские власти принимают все необходимые меры для сохранения спортсменами квалификации и карьеры в условиях отстранения от международных турниров. Об этом 27 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Речь идёт о подготовке целой серии мероприятий и соревнований для профессиональных спортсменов — как внутрироссийских, так и в формате тех организаций, в которых Россия имеет своих партнёров и союзников», — сказал Песков.

По его словам, это делается, с тем чтобы дать возможность российским спортсменам не терять квалификацию и продолжать спортивную карьеру. Над этим работает Министерство спорта РФ.