Бишкек, , 14:33 — REGNUM Восемь детей из семи областей и столицы Киргизии, родившихся сразу же после появления на свет семимиллионного гражданина республики, получат по 200 тысяч сомов (149 тысяч рублей). Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

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Сертификаты на указанную сумму родителям этих детей выдадут представители местных властей.

Также стало известно о том, что родителям семимиллионного киргизстанца торжественно вручили сертификат на 1 млн сомов (745 тысяч рублей по текущему курсу) для открытия депозитного счета своему ребёнку.

По достижению 16-летнего возраста мальчик, которому по просьбе президента Киргизии дали имя Жакшылык (Доброта) сможет получить с этого счёта около 11,5 млн сомов (8 млн 567 тысяч рублей).

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