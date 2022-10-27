Москва, , 14:32 — REGNUM Киевский режим, долго обещавший быстрое взятие Херсона, стал признавать свои затруднения на этом направлении, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Сначала его министр обороны Резников, по-прежнему обещая, что Херсон будет взят и российские войска, которые «не успели отступить», «не решатся на уличные бои» (а следовательно, сдадутся), признал, что «контрнаступление замедлилось» и занятия Херсона следует ожидать уже к зиме.

Потом советник президента Зеленского Арестович объяснил, что Россия перебрасывает на херсонское направление всё больше войск и теперь это уже «огромная сила», порядка 30 батальонно-тактических групп, которую будет тяжело «смолоть».

Реальная же картина «контрнаступа» выглядит ещё более проблемно, ибо в течение двух месяцев боёв смалываются именно бросаемые раз за разом в бой части киевского режима. Российские части, держащие оборону, конечно, давно нуждались и в пополнениях, и в подкреплении.

Этим (да ещё тактикой использования малых мобильных групп на многочисленной западной лёгкой технике, оснащённых западными средствами ориентирования) и объясняется единственный позиционный успех противника, сумевшего в начале октября занять плацдарм на севере Херсонской области.

В целом ситуация на полях Херсонщины остаётся стабильной: там, где российские роты и батальоны в обороне «стачиваются», части киевского режима полномасштабно смалываются при каждой атаке.

Но теперь Россия, подтягивая резервы (например, упомянутые Арестовичем шесть прибывших батальонно-тактических групп), навёрстывает то, что может быть справедливо названо зря данной противнику форой.

Основная же причина жёстких заявлений российского командования по Херсону и эвакуации с правого берега мирных жителей, русских исторических реликвий и херсонской администрации — не столько в успехах противника на земле и даже не в работе по мостам «Хаймарсов», столь любимых Резниковым и киевскими журналистами, сколько в сведениях об угрозе подводной атаки на пресловутую плотину Херсонской ГЭС. Но даже с учётом этого шансы наступающего противника на развитие успеха пока убывают.

Другой вопрос — не продолжает ли стоящий таких потерь «контрнаступ» играть роль не только пиар-акции, демонстрирующей Западу живучесть киевского режима, но и манёвра, отвлекающего значительные и лучшим образом себя показавшие силы российской армии.

Этот манёвр серьёзно помог противнику на харьковском направлении (хотя основной причиной российского отступления стали уже признаваемые сегодня собственные недочёты). К сегодняшнему дню стало понятно, что для неприятеля дальнейшее развитие успеха на севере выглядит ещё затруднительнее, чем под Херсоном.

Однако сведения о соотношении сил и намерениях противника на запорожском направлении остаются противоречивыми. Не исключено, что зарубежные стратеги киевского режима попытаются нанести ещё один удар именно там», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, неприятные для Киева изменения происходят на херсонском направлении, заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

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